Алексей Швед: "Думал, что "Голден Стэйт" победит, но не предполагал, что в четырех матчах"

Защитник "Химок" Алексей Швед прокомментировал победу "Голден Стэйт" в финале НБА. "Уорриорз" со счетом 4-0 оказались сильнее "Кливленда".

– Победу "Голден Стейт" в четырех матчах можно назвать заслуженной?

– Да, я так и думал, что "Воины" станут чемпионами, но, наверное, не в четырех играх, - цитируют "Известия" Шведа. - У них прекрасная команда, но Леброн Джеймс творит нечто невероятное. За первые две игры набрать более 80 очков и более 20 передач – это фантастика! Тем не менее, мне нравится "Голден Стейт", и я рад, что они победили.