90 лет назад родился Александр Гомельский

18 января исполняется 90 лет со дня рождения тренера ЦСКА и сборной СССР Александра Гомельского. В честь этого на паркете армейцев 20 января пройдет "Матч легенд".

– Идея провести такую игру, мероприятие, которое вызвало бы интерес всей баскетбольной Европы, пришла к нам еще в начале ноября, и мы проделали с тех пор огромную работу, – приводит официальный сайт ЦСКА слова президента клуба Андрея Ватутина. – Интерес у зрителей очень высок, и темпы продаж превышают даже топовые матчи сезона.

Напомним, Гомельский привел сборную СССР к победе на Олимпиаде 1988 года, дважды выигрывал чемпионаты мира, а с рижским СКА и московским ЦСКА завоевал пять кубков европейских чемпионов. Он ушел из жизни 16 августа 2005 года.