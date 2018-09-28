30 лет назад сборная СССР по баскетболу переиграла США. Снова

30 лет назад, 28 сентября 1972 года, сборная СССР неожиданно для многих переиграла команду США в полуфинале XXIV летних Олимпийских игр - 82:76. Этот матч был первой встречей между этими командами после финала мюнхенской олимпиады. Сборная США готовилась взять реванш за поражение в 1972.

В составе американцев тогда играли будущие звезды НБА - Митч Ричмонд,

Дэвид Робинсон, Дэнни Мэннинг и другие. Команда считалась главным фаворитом игр, обыграть их казалось нереальным.

Минут за сорок до начала игры врач команды Василий Авраменко пульс измерил у российских баскетболистов: у всех было примерно 50-55 ударов в минуту, значит они абсолютно спокойны. Затем главный тренер команды Александр Гомельский произнес пламенную речь, которая не давала ему уснуть в ночь накануне игры до 5 утра.

В ней он затронул все самое дорогое, что было у каждого игрока – жена, дети, родители, затронул самую сокровенную его струнку, заглянул каждому в самую глубину души. После врач снова измерил пульс у ребят: у всех было по 105-115 ударов в минуту, и это они спокойно сидели на скамейке, без физической нагрузки. Так вдохновил их Гомельский.

Матч удался: будущих звезд НБА Робинсона и Мэннинга закрыли Александр Волков и Арвидас Сабонис. Игроки проявили огромный дух и желание - и снова обыграли американцев. А затем и сборную Югославии, и стали олимпийскими чемпионами.