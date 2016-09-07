18-летняя студентка побила рекорд по количеству трехочковых за минуту

18-летняя студентка Лиа Черч установила мировой рекорд по количеству попаданий в кольцо с трехочковой отметки за минуту. Она попала 32 раза, а в общей сложности 55 раз подряд. Предыдущий рекорд принадлежал американцу Джастину Даргаи, который в январе этого года попал в кольцо за минуту 26 раз. Отметим, что Черч выступает в женской студенческой лиге USBA Nationals и является поклонницей защитника "Голден Стэйт" Стефена Карри. Ранее она записала видео, в которых забросила 120 трехочковых за 5 минут, а также попала в кольцо с линии штрафной 200 раз подряд.