20:08 6 марта | Баскетбол — НБА

Звезда супергеройского кино поздравил Коби Брайанта с завоеванием "Оскара"


Известный актер Чедвик Боузман поздравил бывшего баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта с завоеванием "Оскара". 

Фильм "Dear Basketball", основанный на карьере Брайанта, стал победителем в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм. Сам баскетболист выступил в роли продюсера. 

"Что за эпичная ночь. Этот парень выиграл "Оскар", - подписал Боузман совместное фото с Брайантом.

Боузман прославился ролью супергероя Черной Пантеры в фильмах кинематографической вселенной Marvel.

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