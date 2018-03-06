Звезда супергеройского кино поздравил Коби Брайанта с завоеванием "Оскара"

Известный актер Чедвик Боузман поздравил бывшего баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта с завоеванием "Оскара".

Фильм "Dear Basketball", основанный на карьере Брайанта, стал победителем в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм. Сам баскетболист выступил в роли продюсера.

"Что за эпичная ночь. Этот парень выиграл "Оскар", - подписал Боузман совместное фото с Брайантом.

Боузман прославился ролью супергероя Черной Пантеры в фильмах кинематографической вселенной Marvel.