Звезда супергеройского кино поздравил Коби Брайанта с завоеванием "Оскара"

Известный актер Чедвик Боузман поздравил бывшего баскетболиста "Лейкерс" Коби Брайанта с завоеванием "Оскара".
Фильм "Dear Basketball", основанный на карьере Брайанта, стал победителем в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм. Сам баскетболист выступил в роли продюсера.
"Что за эпичная ночь. Этот парень выиграл "Оскар", - подписал Боузман совместное фото с Брайантом.
Боузман прославился ролью супергероя Черной Пантеры в фильмах кинематографической вселенной Marvel.
What an epic night. This man won an Oscar. #aboutlastnight pic.twitter.com/fuVxsY7jbO– Chadwick Boseman (@chadwickboseman) 6 марта 2018 г.