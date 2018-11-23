Звезда "Голден-Стейт" попала в ДТП. Карри разбил свой автомобиль

Баскетболист "Голден Стэйт" Стефен Карри попал в ДТП с несколькими транспортными средствами в Окленде, сообщает ABC 7 News. 30-летний американский баскетболист столкнулся с двумя автомобилями.

Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. На данный момент Карри восстанавливается от травмы паха и не примет участие в сегодняшней встрече в рамках НБА против "Портленда"​.

30-летний американец получил повреждение в начале ноября и пропустил уже 7 матчей своей команды, в которых она потерпела 5 поражений, причем в четырех последних подряд.