Звезда "Голден-Стейт" попала в ДТП. Карри разбил свой автомобиль

Баскетболист "Голден Стэйт" Стефен Карри попал в ДТП с несколькими транспортными средствами в Окленде, сообщает ABC 7 News. 30-летний американский баскетболист столкнулся с двумя автомобилями.
Сообщается, что в результате аварии никто не пострадал. На данный момент Карри восстанавливается от травмы паха и не примет участие в сегодняшней встрече в рамках НБА против "Портленда".
30-летний американец получил повреждение в начале ноября и пропустил уже 7 матчей своей команды, в которых она потерпела 5 поражений, причем в четырех последних подряд.
UPDATE: #Warriors star #StephenCurry's car was hit twice during three-vehicle crash on Hwy 24 in Oakland; CHP says rain was likely a factor in the accident https://t.co/BBL4THtKIE– ABC7 News (@abc7newsbayarea) 23 ноября 2018 г.
Загрузка...