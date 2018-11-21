Жутко столкновение головами в матче НБА. Видео

Атакующий защитник "Вашингтона" Брэдли Бил и разыгрывающий "Клипперс" Тайрон Уоллес столкнулись головами во время матча, в ходе которого вашингтонцы отыграли 24 очка и победили (125:118).
После столкновения Бил смог продолжить игру, Уоллес покинул площадку и ушел в раздевалку с окровавленным полотенцем на голове. Обоим игрокам предстоят тесты на сотрясение мозга.
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Bradley Beal and Tyrone Wallace slammed heads. pic.twitter.com/Gz6BBIuKay– Justin Russo (@FlyByKnite) 21 ноября 2018 г.
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