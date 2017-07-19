Жинобили подтвердил, что останется в "Сан-Антонио" в следующем сезоне

Четырехкратный чемпион НБА Ману Жинобили на своей странице в Твиттере сообщил, что останется в "Сан-Антонио" на сезон-2017/18. Ранее появлялась информация, что в следующем году аргентинский баскетболист завершит карьеру.
- Возвращаюсь в "Сперс" на еще один сезон, - написал Жинобили.
Отметим, что предстоящий сезон станет для 39-летнего защитника 16-м в НБА. За это время Жинобили принял участие в 992 матчах, набирая в среднем за игру 13,6 очка, совершая 3,6 подбора и 3,9 передачи.
"Сперс" пока не подтвердил подписание нового соглашения с аргентинским игроком.
🇦🇷Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile #elpibede40– Manu Ginobili (@manuginobili) July 19, 2017
🇺🇸Back with the @Spurs for another season #thrilled #youngat40