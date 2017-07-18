Жинобили подпишет контракт с "Сан-Антонио"

Защитник Ману Жинобили не собирается завершать карьеру. Аргентинец, которому на следующей неделе исполнится 40 лет, подпишет новый контракт с "Сан-Антонио". Об этом в своем Твиттере сообщил инсайдер Адриан Войнаровски.

Соглашение будет рассчитано на один сезон, сторонам осталось уладить последние нюансы сделки. Также "Спэрз" намерены сохранить центрового Поу Газоля, ставшего свободным агентом.

Жинобили выступает за техасский клуб с 2002 года. За это время он четырежды выигрывал чемпионский титул и трижды вызывался на Матчи звезд НБА. В 2008 году аргентинец был признан лучшим шестым игроком регулярного чемпионата.

В прошлом сезоне зарплата Жинобили составила 14 миллионов долларов, а сам защитник в среднем за игру набирал 7,5 очка, проводя на паркете 18,7 минуты.