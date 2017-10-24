Жесткий данк новичка "Голден Стэйт". Керру пришлось извиняться. Видео

Новичок "Голден Стэйт" Джордан Белл отметился смачным данком в концовке матча регулярного чемпионата НБА против "Далласа" (133:103). За две с половиной минуты до финальной сирены 22-летний форвард убежал в быстрый прорыв, ударил мяч о щит техасцев, поймал и вколотил в кольцо.

Правда, счет к тому времени был уже 119:94 в пользу калифорнийцев, и в НБА такое вызывающее поведение при столь крупной разнице считается неуважительным. Как сообщает The Athletic, что главный тренер "Уорриорз" Стив Керр принес извинения наставнику "Маверикс" Рику Карлайлу за действия новичка.

Напомним, что Белл был выбран "Чикаго" под общим 38-м номером на драфте-2017, после чего "Буллз" обменяли права на него в "Голден Стэйт" за 3,5 миллиона долларов. В четырех матчах нынешнего сезона форвард в среднем набирал 4,5 очка и делал 2,3 подбора за 7,8 минуты на паркете.