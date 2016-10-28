11:09 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Жена Уэйда: "Получается, я вышла замуж за специалиста по трехочковым"

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Жена защитника "Чикаго" Дуэйна Уэйда Габриэль Юнион выразила восхищение своим мужем после матча регулярного чемпионата НБА с "Бостоном" (105:99). В сегодняшней встрече, которая стала дебютной для 34-летнего американца, он набрал 22 очка, при этом реализовав 4 из 6 бросков из-за дуги. Отметим, что последний раз защитник делал подобное в январе 2013 года.

- Получается, я вышла замуж за специалиста по трехочковым, - написала в своем твиттере Юнион. - Кто этот парень?! Дуэйн Уэйд. 

Сам баскетболист после встречи прокомментировал сообщение жены следующим образом: "Нужно сохранять пикантность в браке. Нельзя позволять ему становиться обыденностью".

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Материалы REN-TV

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