Жена Джей. Ар. Смита родила дочь на 5 месяцев раньше срока

Жена защитника "Кливленда" Джей. Ар. Смита Джуэл Харрис родила дочь, но случилось это на 5 месяцев раньше срока. Супруги объявили об этом в специальном видеообращении и попросили у фанатов поддержки. Напомним, что баскетболист из-за травмы не играет с конца декабря.

- Мы знаем, что мы не единственная семья, которая переживает подобное, - приводит ESPN слова Харрис. - Многие прошли через это, а кому-то предстоит такое. Именно поэтому мы решили поделиться этой информацией с вами, ребята. Пожалуйста, поддержите нас в своих молитвах, и мы сделаем то же самое для всех вас.

Также отмечается, что вес девочки, которую назвали Дакота, составляет менее 1 килограмма.