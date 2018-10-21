Жара в НБА. Пол и Рондо устроили драку

В матче регулярного чемпионата НБА между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Хьюстон Рокитс" завязалась драка. Защитник "Рокитс" Крис Пол ткнул пальцем в лицо разыгрывающего "Лейкерс" Рейджона Рондо.

Инцидент начался с того, что форвард Брэндон Ингрем толкнул защитника Джеймса Хардена, а затем Рондо ответил ударом левой по лицу Полу после того, как тот ткнул его.

Игра была приостановлена почти на 10 минут. Форвард Леброн Джеймс пытался успокоить Пола, но в итоге он и Рондо были удалены. Лэнс Стивенсон пытался успокоить Ингрема. Форвард получил персональный фол, плюс два технических фола и был дисквалифицирован.