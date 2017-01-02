Зеллер не поможет "Шарлотт" из-за сотрясения мозга

"Шарлотт" лишился своего центрового Коди Зеллера, сообщает официальный сайт команды. 24-летний баскетболист выбыл из строя из-за сотрясения мозга. Сроки восстановления игрока на данный момент не известны.

Повреждение американец получил в последнем матче своей команды в регулярном чемпионате НБА против "Кливленда" (109:121). Напомним, что летом "Хорнетс" подписал с Зеллером 4-летний контракт на 56 миллионов долларов. В текущем сезоне он провел 31 матч в "регулярке" и в среднем набирал 10,7 очка, делал 6,2 подбора и 1,5 передач.