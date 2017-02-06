21:41 6 февраля | БАСКЕТБОЛ — НБА

Заза Пачулия: "Я никуда не уйду из "Голден Стэйт"

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Центровой "Голден Стэйт" Заза Пачулия заявил, что не планирует уходить из клуба, несмотря на заканчивающийся летом контракт. 32-летний грузин в среднем за матч набирает 5,9 очка, делает 6 подборов и 2 передачи. В начале февраля Пачулия получил травму плеча и пропустит около недели.

– Мне не хочется, чтобы сезон заканчивался, – цитирует SF Gate Пачулию. – Когда люди спрашивают меня о выходе на рынок свободных агентов летом, я отвечаю, что никуда не уйду. Я останусь здесь. Даже после июня я буду в этой команде.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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timson

хоть разок то сверху забей при своем росте))).... в такой зрелищной команде такой убогий центр... поэтому клоун Макги и получает все больше времени.... а летом найдутся ветераны поинтереснее и зрелищнее)))

21:55 6 февраля

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