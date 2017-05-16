Заза Пачулия: "Уважаю Леонарда и желаю ему здоровья"

Центровой "Голден Стэйт" Заза Пачулия заявил, что не хочет наносить травму игроку "Сан-Антонио" Каваю Леонарду в первом матче серии (113:111). Грузинский баскетболист отметил, что не сразу понял, что произошло с игроком соперника, и пожелал ему здоровья.

– Я очень уважаю тренера Поповича и всю организацию "Шпор", – цитирует The Score Пачулию. – Я делал то, что должен был. Мне нужно было отработать в защите, помешать совершить бросок. Мне не хотелось, чтобы он падал мне на ногу. Я даже не сразу понял, что Кавай упал мне на ногу. Только обернувшись, я увидел его на паркете.

Я искренне переживаю за него. Был бы рад, если бы этой травмы не случилось. Уважаю Леонарда, он один из лучших игроков в лиге. Желаю ему здоровья.