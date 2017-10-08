Защитник "Юты" Сефолоша спас тонущую в реке женщину

Защитник "Юты" Табо Сефолоша спас женщину, которая тонула в реке, сообщает CBA Sports. Инцидент произошел в Юте на реке Прово.

Игрок вместе со своей женой и двумя дочерьми отправился в воскресенье на сплав по реке, когда заметил женщину, которая перевернулась на свой лодке и потеряла спасательный жилет. Одна из подруг женщины схватила ее за майку и старалась удержать. Сефолоша пришел на помощь и затащил женщину в свою лодку.

Напомним, 33-летний Сефолоша этим летом подписал с "Ютой" двухлетний контракт на сумму 10,5 миллиона долларов. В прошлом сезоне американец играл за "Атланту".