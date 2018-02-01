Защитник "Финикса" Канаан сломал лодыжку в матче с "Далласом". Видео

Защитник "Финикса" Айзея Канаан получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с "Далласом" (102:88). Баскетболист неудачно приземлился на ногу и был вынужден покинуть площадку на носилках.
Предполагается, что у 26-летнего американца повреждение лодыжки из-за которого он будет вынужден пропустить остаток сезона. Его травма похожа на ту, которую получил форвард "Бостона" Гордон Хэйворд в первом матче текущего регулярного чемпионата НБА.
GRAPHIC: Scary injury for Isaiah Canaan. Hard-working guy. Prayers out to him. #SunsAt50 pic.twitter.com/qJk5F8td2r– Devon Haripal (@DevonHaripalNBA) 1 февраля 2018 г.