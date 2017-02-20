"Запад" победил "Восток" в Матче звезд НБА, установлен рекорд результативности

В Матче звезд НБА сборная "Запада" обыграла команду "Востока" со счетом 192:182. Игра прошла в "Смути Кинг-центре" в Новом Орлеане.

Эта встреча вошла в историю лиги как самая результативная. Соперники в сумме набрали 374 очка. Побит прошлогодний рекорд, когда в Матче звезд команды в сумме набрали 369 очков.

Самым результативным игроком в составе команды Западной конференции стал форвард "Нью-Орлеан" Энтони Дэвис. На его счету 52 очка и 10 подборов.

В команде "Востока" 30 очков набрал Яннис Адетокунбо из "Милуоки". Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс набрал 23 очка.

НБА

Матч звезд

"Запад" – "Восток" – 192:182 (48:53, 49:39, 47:47, 48:43)

З: Дэвис (52 + 10 подборов), Уэстбрук (41), Карри (21), Дюрант (21 + 10 подборов + 10 передач).

В: Адетокумбо (30), Джеймс (23), Ирвинг (22).