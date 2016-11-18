"Юта" уступила "Чикаго", несмотря на дабл-дабл Гобера

В матче регулярного чемпионата НБА "Чикаго" на выезде одолел "Юту" – 85:77. Дабл-даблом отметился центровой хозяев Руди Гобер. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Быков" Джимми Батлер, набравший 20 очков. Для его команды эта победа стала третьей подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" – "Чикаго" – 77:85 (26:25, 17:16, 15:25, 19:19)

Ю: Гобер (16 + 13 подборов), Экзам (14), Худ (12), Лайлс (11), Хэйворд (8 + 12 подборов).

Ч: Батлер (20 + 12 подборов), Уэйд (18), Р. Лопес (10 + 12 подборов), Гибсон (8 + 9 подборов).