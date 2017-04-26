"Юта" собирается продлить контракты с Хэйвордом и Хиллом

"Юта" собирается продлить контракт с форвардом Гордоном Хэйвордом, сообщает The Vertical. Контракт 27-летнего баскетболиста истекает 1 июля, после чего он может стать свободным агентом. Клуб собирается предложить Гордону максимальный контракт.

Также отмечается, что в межсезонье клуб намерен продлить соглашение с разыгрывающим Джорджем Хиллом. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Хэйворд провел 73 матча, в которых в среднем набирал по 21,9 очка, делал по 5,4 подбора и 3,5 передачи. 30-летний Хилл отыграл в 49 играх, в которых набирал по 16,9 очка, делал 3,4 подбора и отдавал по 4,1 передачи.