"Юта" проиграла "Мемфису", несмотря на дабл-дабл Рубио

Mike Conley lifts the @memgrizz over @utahjazz with 28 PTS, 5 AST, 5 REB!#GrindCity 110 | #TeamIsEverything 100



Marc Gasol: 17 PTS, 10 REB, 7 AST, 4 STL

Shelvin Mack: 19 PTS, 6 REB

Jaren Jackson Jr: 13 PTS pic.twitter.com/FVP4knZjWl