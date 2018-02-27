"Юта" проиграла "Хьюстону", Харден оформил дабл-дабл

"Юта" на своем паркете проиграла "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА (85:96). Защитник "Рокитс" Джеймс Харден оформил дабл-дабл, записав на свой счет 26 очков и 11 подборов.

В другой встрече "Даллас" одержал победу над "Индианой" (109:103), несмотря на дабл-дабл Майлза Тернера.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" - "Хьюстон" - 85:96 (21:19, 23:20, 19:31, 22:26)

Ю: Гобер (17), Митчелл (16), Рубио (14)

Х: Харден (26 + 11 подборов), Мба у Муте (17), Пол (15)

"Даллас" - "Индиана" - 109:103 (23:23, 26:20, 19:22, 41:38)

Д: Барнс (21), Бареа (19), Макдермотт (15)

И: Тернер (24 + 11 подборов), Оладипо (21), Богданович (19)