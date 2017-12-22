"Юта" прервала серию из трех поражений, обыграв "Сан-Антонио"

"Юта" дома обыграла "Сан-Антонио" (100:89) в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Джаз" эта победа стала первой после серии из трех поражений. "Спэрс", в свою очередь, прервали серию из трех выигранных матчей кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Юты" Родни Худ, набравший 29 очков. Его партнер по команде Рики Рубио оформил дабл-дабл (11 очков и 11 подборов). У "Сан-Антонио" точнее всех был Брин Форбс (12).

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" - "Сан-Антонио" - 100:89 (24:17, 26:21, 22:32, 28:19)

"Ю": Худ (29), Фэйворс (14), Беркс (12), Рубио (11 + 11 подборов + 7 передач).

"С": Форбс (12), Паркер (11), Ловернь (11), Олдридж (11).