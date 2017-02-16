"Юта" победила "Портленд", "Финикс" взял верх над "Лейкерс", "Миннесота" обыграла "Денвер"

"Юта" в матче регулярного чемпионата НБА победила "Портленд" со счетом 111:88. "Финикс" взял верх над "Лейкерс" – 137:101. "Миннесота" в гостях обыграла "Денвер" – 112:99.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" – "Портленд" – 111:88 (18:17, 22:20, 34:25, 37:26)

Ю: Хэйворд (22 + 7 передач), Джордж Хилл (19).

П: Макколлум (18), Лиллард (13), Нуркич (13).

"Финикс" – "Лейкерс" – 137:101 (32:15, 36:33, 34:28, 35:25)

Ф: Бледсо (25 + 10 подборов + 13 передач), Букер (23).

Л: Расселл (21), Рэндл (13 + 10 подборов).

"Денвер" – "Миннесота" – 99:112 (31:32, 29:30, 19:23, 20:27)

Д: Харрис (22), Нельсон (16 + 10 передач), Йокич (15 + 14 подборов).

М: Уиггинс (40), Таунс (24 + 19 подборов).