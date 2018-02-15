"Юта" одержала 11-ю победу подряд, переиграв "Финикс"

"Юта" на своем паркете обыграла "Финикс" (107:97) в матче регулярного чемпионата НБА. Для "Джаз" эта победа стала 11-й подряд, "Санс" проиграл в 7-й встрече кряду.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 24 очка. Дабл-даблами отметились его партнеры по команде Деррик Фэйворс (18 очков и 12 подборов) и Руди Гобер (14 очков и 17 подборов). В составе проигравших самым точным был Девин Букер (28). Трипл-дабл на счету Элфрида Пэйтона (13 очков, 11 подборов и 12 передач).

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта Джаз" - "Финикс Санс" - 107:97 (27:23, 23:18, 22:30, 35:26)