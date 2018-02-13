"Юта" одержала 10-ю победу кряду

"Юта" на своем паркете переиграла "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (101:99). Это победа стала для "Джаз" десятой кряду.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 25 очков. В составе гостей дабл-дабл оформил центровой Поу Газоль.
НБА
Регулярный чемпионат
"Юта" - "Сан-Антонио" - 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22)
Ю: Митчелл (25), Инглс (20), Фэйворс (19)
С: Андерсон (16), Газоль (16 + 15 подборов), Грин (13)
The @utahjazz overcame a 13 PT fourth quarter deficit to defeat the @Spurs, winning their 🔟 straight game in a thriller!#TakeNote pic.twitter.com/rndSlluMBo– NBA (@NBA) 13 февраля 2018 г.