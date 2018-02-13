"Юта" одержала 10-ю победу кряду

"Юта" на своем паркете переиграла "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (101:99). Это победа стала для "Джаз" десятой кряду.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Донован Митчелл, набравший 25 очков. В составе гостей дабл-дабл оформил центровой Поу Газоль.

НБА

Регулярный чемпионат

"Юта" - "Сан-Антонио" - 101:99 (25:22, 29:26, 15:29, 32:22)

Ю: Митчелл (25), Инглс (20), Фэйворс (19)

С: Андерсон (16), Газоль (16 + 15 подборов), Грин (13)