"Юта" обыграла "Майами", "Детройт" победил "Денвер", "Милуоки" взял верх над "Мемфисом"

"Юта" в матче регулярного чемпионата НБА в гостях обыграла "Майами" со счетом 102:91. "Детройт" также в гостях взял верх над "Денвером" - 106:95. "Милуоки" дома победил "Мемфис" - 106:96.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Юта" - 91:102 (21:23, 26:29, 12:24, 32:26)

М: Уайтсайд (15 + 14 подборов), Джонсон (15).

Ю: Хэйворд (25), Худ (17).

"Денвер"- "Детройт" - 95:106 (21:36, 28:21, 22:23, 24:26)

Ден.: Мудиэй (19), Галлинари (18).

Дет.: Харрис (19), Моррис (17).

"Милуоки" - "Мемфис" - 106:96 (24:19, 20:20, 31:31, 31:26)

Мил.: Адетокунбо (27), Бизли (19).

Мем.: Газоль (18), Картер (17).