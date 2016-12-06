"Юта" обыграла "Лейкерс", Мозгов набрал 10 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" на своей площадке уступил "Юте" – 101:107. К началу заключительной четверти хозяева отставали на 10 очков, но сумели сократить разрыв до одного броска. И все же не смогли переломить ход игры – "Джаз" организовали отрыв (7:0) и отстояли победу.

Российский центровой калифорнийцев Тимофей Мозгов провел на площадке 20 минут, за которые набрал 10 очков и сделал 4 подбора. Но при этом он не появлялся на площадке в заключительной четверти. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Лейкерс" Лу Уильямс, набравший 38 очков со скамейки. У "Юты" 23 баллами отметился форвард Гордон Хэйворд.

НБА

Регулярный сезон

"Лейкерс" – "Юта" – 101:107 (26:26, 27:31, 21:32, 27:18)

Л: Л. Уильямс (38 + 7 передач), Кларксон (17), Рэндл (11 + 11 подборов), МОЗГОВ (10 + 4 подбора).

Ю: Хэйворд (23), Худ (16), Гобер (14 + 17 подборов), Диао (12), Ш. Мэк (10 + 7 передач), Экзам (10).