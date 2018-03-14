"Юта" обыграла "Детройт" и одержала седьмую победу подряд

В матче регулярного чемпионата НБА "Юта" на своей площадке обыграла "Детройт" – 110:79. Уже по ходу первой четверти хозяевам удалось оторваться на 21 очко. Баскетболисты "Джаз" одержали седьмую победу подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Юта" (США) – "Детройт" (США) - 110:79 (42:21, 22:18, 22:20, 24:20)

Ю: Гобер (22 + 12 подборов), Инглс (17), Жеребко (16).

Д: Кеннард (18), Драммонд (13 + 11 подборов), Гриффин (13).