"Юта" нанесла поражение "Хьюстону" в гостях

"Юта" переиграла в матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон" со счетом 115:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 24 очка.
НБА
Регулярный сезон
"Хьюстон" – "Юта" – 108:115 (22:30, 31:34, 24:20, 31:31)
Х: Харден (24), Капела (17), Уильямс (12).
Ю: Худ (19), Хэйворд (18), Гобер (14).
"Индиана" – "Детройт" – 115:98 (30:23, 28:27, 32:23, 25:25)
И: Джордж (21), Майлз (15), Янг (14).
Д: Харрис (22), Драммонд (14 + 15 подборов), Майлз (15).
"Милуоки" – "Нью-Йорк" – 104:93 (32:30, 23:26, 21:17, 28:20)
М: Адетокумбо (32 + 13 подборов), Миддлтон (18), Монро (17).
Н: Роуз (26), Энтони (16), Эрнангомес (13 + 12 подборов).
"Миннесота" – "Клипперс" – 107:91 (31:19, 27:36, 24:13, 25:23)
М: Таунс (29 + 14 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (17).
К: Джордан (20 + 13 подборов), Гриффин (16), Редик (14).
"Нью-Орлеан" – "Торонто" – 87:94 (26:22, 20:23, 18:23, 23:26)
Н: Казинс (25 + 10 подборов), Мур (13), Кроуфорд (10).
Т: Валанчюнас (25 + 13 подборов), Дерозан (14), Ибака (12).