"Юта" нанесла поражение "Бруклину", Хэйворд набрал 30 очков

"Юта" взяла верх над "Бруклином" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:89. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Джаз" Гордон Хэйворд, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Юта" – 89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31)

Б: Букер (17 + 15 подборов), Лопес (14), Уайтхэд (12).

Ю: Хэйворд (30), Гобер (15 + 16 подборов), Худ (15), Мак (15).

"Нью-Йорк" – "Орландо" – 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23)

Н: Энтони (19), Роуз (18), Ли (14).

О: Микс (23), Гордон (22), Ибака (22).