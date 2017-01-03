05:53 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Юта" нанесла поражение "Бруклину", Хэйворд набрал 30 очков

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"Юта" взяла верх над "Бруклином" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:89. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Джаз" Гордон Хэйворд, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Бруклин" – "Юта" – 89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31)

Б: Букер (17 + 15 подборов), Лопес (14), Уайтхэд (12).

Ю: Хэйворд (30), Гобер (15 + 16 подборов), Худ (15), Мак (15).

"Нью-Йорк" – "Орландо" – 103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23)

Н: Энтони (19), Роуз (18), Ли (14).

О: Микс (23), Гордон (22), Ибака (22).

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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