"Юта" – фаворит в борьбе за Теодосича

Разыгрывающий Милош Теодосич продолжит карьеру в "Юте", утверждает сербское издание "Политика". Ранее фаворитом в борьбе за 30-летнего игрока считался "Чикаго". Напомним, что контракт защитника с ЦСКА, цвета которого он защищал на протяжении шести лет, истек, и он вышел на рынок свободных агентов.

Армейцы предлагали Теодосичу зарплату в 12 миллионов евро на три сезона, что сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых баскетболистов Европы. Но, по информации издания, разыгрывающий отказался от этого предложения, чтобы попробовать свои силы в НБА.

В пользу "Юты" говорит то, что серб знаком с ее главным тренером Квином Снайдером, работавшим в штабе Этторе Мессины в ЦСКА в сезоне-2012/13. Ранее Снайдер называл Теодосича в интервью "лучшим разыгрывающим планеты". Также в "Джаз" работает соотечественник баскетболиста Игор Кокошков.

Помимо кандидатуры Теодосича команда из Солт-Лейк-Сити рассматривает также вариант с защитником "Хьюстона" Патриком Беверли. "Юта" ищет нового разыгрывающего, так как велика вероятность, что Джордж Хилл не продлит контракт с клубом.