Йокич толкнул тренера "Вашингтона" и разозлил Уолла

Неприятный инцидент произошел в концовке матча регулярного чемпионата между "Денвером" и "Вашингтоном" (104:109). За 32,2 секунды до финальной серены центровой "Наггетс" Никола Йокич, двигаясь к своей скамейке после того, как был объявлен тайм-аут, толкнул тренера столичной команды Скотта Брукса. Специалист сразу же обратил подбежал к судьям, чтобы обратить их внимание на случившее.
Действия серба возмутили некоторых игроков "Уизардс". В частности, Джон Уолл что-то громко и недовольно высказал Йокичу после завершения встречи. В то же время, пользователи в соцсетях задаются вопросом, почему Брукс вышел так далеко на площадку.
На возможную провокацию намекнул и сам центровой. После игры он сказал журналистам, что смотрел на табло и даже не видел приближающегося Брукса.
Anther view of the Jokic/Brooks run in @BSNNuggets pic.twitter.com/8CKxYUCKd5– Jake Shapiro (@Shapalicious) 24 октября 2017 г.