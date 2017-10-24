Йокич толкнул тренера "Вашингтона" и разозлил Уолла

Неприятный инцидент произошел в концовке матча регулярного чемпионата между "Денвером" и "Вашингтоном" (104:109). За 32,2 секунды до финальной серены центровой "Наггетс" Никола Йокич, двигаясь к своей скамейке после того, как был объявлен тайм-аут, толкнул тренера столичной команды Скотта Брукса. Специалист сразу же обратил подбежал к судьям, чтобы обратить их внимание на случившее.

Действия серба возмутили некоторых игроков "Уизардс". В частности, Джон Уолл что-то громко и недовольно высказал Йокичу после завершения встречи. В то же время, пользователи в соцсетях задаются вопросом, почему Брукс вышел так далеко на площадку.

На возможную провокацию намекнул и сам центровой. После игры он сказал журналистам, что смотрел на табло и даже не видел приближающегося Брукса.