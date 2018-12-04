Йокич обошел Абдул-Джаббара

Центровой "Денвера" Никола Йокич в матче регулярного чемпионата НБА с "Торонто" (106:103) оформил трипл-дабл – на его счету 23 очка, 11 подборов и 15 передач.

Это уже 18-й трипл-дабл для 23-летнего серба. По этому показателю баскетболист обошел легендарного игрока "Милуоки" и "Лейкерс" Карима Абдул-Джаббара. Теперь Йокич занимает второе место по трипл-даблам среди центровых в истории НБА. Больше только у Уилта Чемберлена - 77. (Игорь Барышев)

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