09:11 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Яо Мин стал президентом Китайской баскетбольной ассоциации

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Бывший центровой "Хьюстона" Яо Мин избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации, информирует TSN. 36-летний баскетболист был выбран единогласным решением. Отмечается, что его избрание является частью программы по реформированию организации. Ранее ее возглавляли только правительственные чиновники.

Яо Мин, который является членом баскетбольного Зала славы, десять раз принимал участие в Матчах звезд НБА. Он завершил карьеру в 2011 году. На его счету 486 матчей за "Хьюстон", в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота.

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Материалы REN-TV

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