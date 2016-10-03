Яо Мин: "Даже мечтать не мог, что "Хьюстон" выведет мой номер из обращения"

Бывший центровой "Хьюстона" Яо Мин польщен тем, что клуб принял решение вывести из обращения игровой номер 11, под которым выступал китайский игрок. Церемония пройдет 2 февраля 2017 года в матче с "Атлантой".

– "Хьюстон" выводит мой номер из обращения? Это происходит слишком быстро, – цитирует ESPN Яо Мина. – Я не мог о таком даже мечтать. Ценю все, что "Хьюстон" сделал для меня, дал возможность приехать в НБА и играть здесь. Я видел имена тех, кто оказался в Зале славы клуба. Смотрел на них и думал, что они олицетворяют дух "Хьюстона". Они меня мотивировали. Надеюсь, я своей карьерой оправдал ожидания поклонников баскетбола.