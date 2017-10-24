Яннис Адетокумбо: "В этом году я выполняю миссию"

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо в своем блоге на Eurohoops подчеркнул, что цель клуба – пробиться в плей-офф в этом сезоне. Также он выразил надежду на то, что ему не раз удастся побить личный рекорд результативности в НБА. Грек обновил свое достижение в матче регулярного чемпионата НБА против "Портленда", отметившись 44 очками.

"Сезон стартовал. Произошло много всего, и, откровенно говоря, я чувствую, как будто в этом году я выполняю миссию. Сезон начался удачно для меня, и мне удалось побить свой рекорд по результативности. Я верю, что по ходу сезона смогу побить его еще несколько раз. Мне нечего терять и в каждом матче буду выкладываться на все 100. Я знаю, что моя статистика не имеет смысла, если не будет сопровождаться победами и хорошими выступлениями "Милуоки".

Наша задача в этом году – не только выйти в плей-офф, но и оставить свой след в лиге. Сезон – длинный. На меня не влияет, хорошо или плохо я сыграл. После битвы с "Портлендом" я сделал то, что делаю всегда. На следующее утро я отправился на стадион рано. Посмотреть видео, пройти физиотерапию на ноге, попрактиковать бросок, чтобы быть готовым к следующей игре с "Шарлотт".

Перед нами 79 матчей, и все они очень важные. Я думаю, что это сезон станет важным для моей команды, но и для меня лично", – написал Адетокумбо.