Яннис Адетокумбо: "Если бы люди могли произнести мою фамилию, то у меня было бы миллион голосов"

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо в шутку заявил, что из-за своей сложной фамилии может не попасть на Матч звезд НБА. В текущем сезоне 22-летний грек провел 35 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирал по 24,0 очка и делал по 9,0 подбора за игру. Матч звезд НБА пройдет в Нью-Орлеане 19 февраля.

– Представляете, сколько голос не подсчитали, – цитирует в своем твиттере сотрудник ESPN Адетокумбо. – Если бы люди могли произнести или написать мою фамилию правильно, то у меня было бы миллион голосов.