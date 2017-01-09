17:09 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Яннис Адетокумбо: "Если бы люди могли произнести мою фамилию, то у меня был бы миллион голосов"

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Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо в шутку заявил, что из-за своей сложной фамилии может не попасть на Матч звезд НБА. В текущем сезоне 22-летний грек провел 35 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирал по 24,0 очка и делал по 9,0 подбора за игру. Матч звезд НБА пройдет в Нью-Орлеане 19 февраля.

– Представляете, сколько голосов не подсчитали, – цитирует в своем твиттере сотрудник ESPN Адетокумбо. – Если бы люди могли произнести или написать мою фамилию правильно, то у меня был бы миллион голосов.

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Материалы REN-TV

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