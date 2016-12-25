07:30 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Яннис Адетокумбо: "Больше всего нравится играть против Джеймса, Дюранта и Уэстбрука"

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Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо выразил уверенность в том, что команде удастся выйти в плей-офф НБА. На данный момент "Бакс" идет на седьмом месте в Восточной конференции.

– Уверен, что к концу сезона мы добьемся поставленных целей, – приводит Eurohoops.net слова Адетокумбо. – Мы должны стать сильнее и выйти в плей-офф. Конечно, у нас будут и взлеты, и падения, так как у нас в составе много молодых игроков. Но в целом "Милуоки" находится на правильном пути. Против кого нравится играть? Против сильнейших – Леброна Джеймса, Кевина Дюранта, Расселла Уэстбрука. Но наша цель – плей-офф, поэтому мы мотивированы на каждый матч.

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