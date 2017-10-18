Янг обновил два клубных рекорда в дебютном матче за "Голден Стэйт"

Новичок "Голден Стэйт" Ник Янг дебютировал за свою команду в регулярном чемпионате НБА в матче против "Хьюстона" (121:122). Атакующий защитник стал самым результативным игроком в составе "Уорриорз", записав на свой счет 23 очка.

Янг обновил сразу два клубных рекорда в этой встрече. Он забросил 6 из 7 трехочковых - ранее никому из игроков "Уоррирз" в первом официальном матче за команду столь удачно бросать из-за дуги не удавалось. Кроме того, это рекорд и для поединка открытия сезона за всю историю "Голден Стэйт".