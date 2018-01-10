Встреча с кумиром. Защитник "Филадельфии" повидался с Тьерри Анри

"Филадельфия" в Твиттере опубликовала видеоролик о встрече французского защитника команды Тимоте Луваву-Кабарро с кумиром его детства - чемпионом мира и Европы, бывшим нападающим "Арсенала" Тьерри Анри. Баскетболист и экс-футболист повидались в Лондоне и обменялись майками.

Луваву-Кабарро выступает за "76-х" с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 34 матчах, набирая в среднем 6,1 очка, совершая 1,7 подбора и отдавая 1,1 передачи за игру. Анри выступал за "Арсенал" с 1999 по 2007 год, а также в 2012 году.Он является лучшим бомбардиров в истории клуба - 228 мячей в 337 играх.