19:31 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Врачи разрешили Айзейе Остину возобновить карьеру

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  1. Айзейя Остин объявил о том, что врачи разрешили ему возобновить карьеру, сообщает The Score. У бывшего центрового команды университета Бэйлора был выявлен синдром Марфана – наследственное заболевание соединительной ткани. Это произошло во время медицинских тестов перед драфтом НБА-2014. В итоге лига символически выбрала игрока в первом раунде.

    Остин признался, что расплакался, услышав новости от врачей, прямо в кабинете. Также он отметил, что собирается воспользоваться предоставившимся шансом, но пока неизвестно, где именно он собирается начать профессиональную карьеру.

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