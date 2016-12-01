Врачи разрешили Айзейе Остину возобновить карьеру

Айзейя Остин объявил о том, что врачи разрешили ему возобновить карьеру, сообщает The Score. У бывшего центрового команды университета Бэйлора был выявлен синдром Марфана – наследственное заболевание соединительной ткани. Это произошло во время медицинских тестов перед драфтом НБА-2014. В итоге лига символически выбрала игрока в первом раунде.

Остин признался, что расплакался, услышав новости от врачей, прямо в кабинете. Также он отметил, что собирается воспользоваться предоставившимся шансом, но пока неизвестно, где именно он собирается начать профессиональную карьеру.