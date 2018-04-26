Впервые в НБА команде, уступающей 25 очков по ходу 3-й четверти, удалось отыграться до начала 4-й

"Оклахома" в пятом матче первого раунда плей-офф НБА отыграла 25 очков и добилась победы над "Ютой" – 107:99. За последние 20 лет было 2555 случаев, когда команда, уступая 25 очков по ходу третьей четверти, смогла в итоге одержать победу.

Впервые за 20 лет команде удалось не просто выиграть, уступая 25 очков по ходу третьей четверти, но и успеть сравнять счет еще до начала четвертой 12-минутки.