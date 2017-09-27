Владимир Радманович: "Если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА"

Бывший форвард сборной Сербии и "Лос-Анджелеса" Владимир Радманович рассказал о том, что Андрей Кириленко был одним из самых трудолюбивых баскетболистов своего поколения. По словам серба, россиянин имел хорошую скорость принятия решений.

– Андрей – очень хороший парень и выдающийся баскетболист, – цитируют "Известия" Радмановича. - Он был одним из самых трудолюбивых ребят своего поколения. Обладал феноменальной скоростью принятия решений и выдающейся игрой в защите. Я думаю, если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА, постоянным участником "Звездного уикенда". Но лишь единицы могут обладать всеми лучшими качествами сразу.

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