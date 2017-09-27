Владимир Радманович: "Если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА"

Бывший форвард сборной Сербии и "Лос-Анджелеса" Владимир Радманович рассказал о том, что Андрей Кириленко был одним из самых трудолюбивых баскетболистов своего поколения. По словам серба, россиянин имел хорошую скорость принятия решений.
– Андрей – очень хороший парень и выдающийся баскетболист, – цитируют "Известия" Радмановича. - Он был одним из самых трудолюбивых ребят своего поколения. Обладал феноменальной скоростью принятия решений и выдающейся игрой в защите. Я думаю, если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА, постоянным участником "Звездного уикенда". Но лишь единицы могут обладать всеми лучшими качествами сразу.
Дополнительная информация
https://iz.ru/650504/timur-ganeev/esli-kirilenko-tochnee-brosal-iz-za-dugi-byl-superzvezdoi
Электросталец
жаль евролигу не взял в 2012, не повел ребят, проиграли позорно Оли...
09:03
lev48
Поэтому его и посадили в кресло руководителя федерации баскетбола,а если бы попадал из-за дуги,то сел бы в кресло министра спьрта.
08:51