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08:18 | Баскетбол — НБА

Владимир Радманович: "Если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА"

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Бывший форвард сборной Сербии и "Лос-Анджелеса" Владимир Радманович рассказал о том, что Андрей Кириленко был одним из самых трудолюбивых баскетболистов своего поколения. По словам серба, россиянин имел хорошую скорость принятия решений. 

– Андрей – очень хороший парень и выдающийся баскетболист, – цитируют "Известия" Радмановича. - Он был одним из самых трудолюбивых ребят своего поколения. Обладал феноменальной скоростью принятия решений и выдающейся игрой в защите. Я думаю, если бы Кириленко точнее бросал из-за дуги, он был бы суперзвездой НБА, постоянным участником "Звездного уикенда". Но лишь единицы могут обладать всеми лучшими качествами сразу.

Дополнительная информация

https://iz.ru/650504/timur-ganeev/esli-kirilenko-tochnee-brosal-iz-za-dugi-byl-superzvezdoi

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Электросталец

жаль евролигу не взял в 2012, не повел ребят, проиграли позорно Оли...

09:03

lev48

Поэтому его и посадили в кресло руководителя федерации баскетбола,а если бы попадал из-за дуги,то сел бы в кресло министра спьрта.

08:51