Владелец "Миннесоты" объявил, что Батлер доступен для обмена

Владелец "Миннесоты" Глен Тэйлор на заседании Совета управляющих НБА заявил, что защитник Джимми Батлер доступен для обмена, информирует ESPN. По его словам, Тэйлор объявил, что в случае отказа вести переговоры со стороны президента и генерального менеджера клуба, претенденты на игрока могут обращаться лично к нему.

Ранее сообщалось, что игрок пообщался с главным тренером Томом Тибодо и попросил его отпустить в другой клуб. Основными вариантами продолжения карьеры для Батлера являются "Бруклин", "Нью-Йорк" и "Клипперс".

Батлер якобы хочет уйти из "Миннесоты" из-за напряженных отношений с некоторыми одноклубниками. Следующим летом защитник в любом случае станет свободным агентом.

Игроку также предлагали контракт на четыре года на сумму 110 миллионов долларов, однако он ответил отказом.