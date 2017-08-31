Владелец "Майами" пожертвует 2 миллиона долларов пострадавшим от урагана "Харви"

Владелец "Майами" Микки Аризон пожертвует как минимум 2 миллиона долларов на восстановление Хьюстона и прибрежной территории Техаса, пострадавшей от урагана "Харви", сообщает The Score. В прошлом сезоне "Хит" пришлось провести часть предсезонной подготовки в Хьюстоне из-за обрушившегося за Флориду урагана "Мэттью".

Аризон не первый в НБА, помогающий жертвам ненастья в Техасе. Ранее финансовую поддержку оказали профсоюз игроков, владелец "Рокитс" Лесли Александр и разыгрывающий клуба Крис Пол.

Напомним, ураган "Харви" обрушился на Техас в ночь на 26 августа, став самым мощным на территории США за последние 12 лет. От стихии погибли 30 человек, более 13 тысяч жителей были эвакуированы из своих домов.

По предварительной оценке, ущерб от бедствия составит 30 миллиардов долларов.