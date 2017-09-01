Владелец "Кливленда": "Я никогда не перевезу клуб в другой город"

Владелец "Кливленда" Дэн Гилберт пообещал не перевозить команду в другой город. Ранее стало известно о том, что клуб отменил проект по обновлению домашней арены Quicken Loans Arena. Его стоимость равнялась 140 миллионам долларов, при этом подразумевалось использование 70 миллионов из государственных фондов, которые выделили средства на борьбу с нищетой и безработицей, а не на обновление арены.

"Давайте поставим точку на всех глупых слухах. Я никогда не увезу "Кавальерс" из Кливленда. И это не обсуждается", – написал Гилберт на своей официальной странице в Твиттере.