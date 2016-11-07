23:41 7 ноября | БАСКЕТБОЛ — НБА

Владелец "Далласа" отказался пускать журналистов ESPN на матчи команды

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"Даллас" отозвал аккредитации журналистов ESPN Марка Штейна и Тима Макмэхона на матчи команды против "Портленда" и "Милуоки", сообщает сайт холдинга. Такое распоряжение поступило от эксцентричного владельца клуба Марка Кьюбана, недовольного работой корреспондентов. Позднее стало известно, что запрет распространяется на всех пишущих журналистов ESPN.

Штейн и Макмэхон уже долгое время работают на матчах "Далласа". Ситуацию обещают урегулировать в НБА, так как ESPN является официальным транслятором лиги. Сам Кьюбан объяснил, что никто не запрещает журналистам посещать саму арену, и они всегда могут купить билет на игры "Маверикс".

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